«الشعب الجمهوري» يشكل غرفة عمليات لاستقبال الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

انتهت الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، من تشكيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الداخل أيام 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر الجاري.

وأكد النائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، أن غرفة العمليات في انعقاد دائم ومستمر من اليوم وحتى إعلان نتيجة الانتخابات لرصد ومتابعة الأحداث، ومتابعة عملية الحشد أولا بأول وكذلك متابعة سير العملية الإنتخابية وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين للوصول إلى المقار واللجان الانتخابية بسهوله ويسر.

تواصل غرف العمليات

وأضاف الوليلي في بيان اليوم، أن الغرفة على اتصال دائم وفعال بغرف العمليات الفرعية بكل مركز، فضلاً عن التواصل الدائم والفعال مع غرفة العمليات المركزية بمقر الحزب بالقاهرة.

وأكد أن المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

دعوة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

وتحدث الوليلي، عن أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستورى يمثل مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، تستوجب الاصطفاف والمشاركة الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل ما يحيط بمصر من مخاطر صعبة وتحديات كبيرة.