نجوم الفن والرياضة والإعلام يوجهون رسائل دعم للرئيس السيسي

شهدت فعاليات المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، عرض فيلم تسجيلي شهد رسائل خاصة من عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام للسيسي.

نجوم الفن والرياضة والإعلام يوجهون رسايل دعم للسيسي

ومن بين هذه الرسائل، كانت للنجوم، «ميدو، سوسن بدر، أحمد حسن، أحمد زاهر، محمد الشناوي، محمد رجب، محمد بركات، هالة صدقي، شيكابالا، محمد عبدالمنعم، يوسف أوباما، صابرين، محمد هاني، بوسي شلبي، عمر جابر، وفاء عامر».

وكذلك شهد المقطع، رسائل دعم وتأييد من النجوم: «قفشة، ماجد المصري، زيدان، عبير صبري، محمد رشاد، أحمد دويدار، إيهاب فهمي، جمال حمزة، محمد محمود عبدالعزيز، هاني رمزي، خالد الغندور»

وقدم المطربون حكيم، وأحمد جمال ووائل الفشني، عرضا غنائيا من الأغاني الوطنية والداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

رسالة للشعب المصري

وبعد إنهاء أغنيته، وجه النجم الشعبي حكيم، رسالة للشعب المصري، يحثهم فيها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودعم وتأييد السيسي.

ويعتبر مؤتمر اليوم هو المؤتمر الختامي لفعاليات حزب مستقبل وطن؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، قبل الصمت الانتخابي.