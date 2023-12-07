3 أبراج الأسوأ حظا في 2024.. خسارة كبيرة في الفلوس والأملاك

«ياتري سنة 2024 هيكون فيها أي»، سؤال يطرحه الكثيرون عن مستقبلهم خلال العام الجديد، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن توقعات الأبراج للعام الجديد، وما هي حظوظ كل برج؟، وماهى الأبراج الأقل حظا في هذا العام، إذ أن هناك بعض الأبراج سيرافقها حظ سيئ وفرص قليلة لتحقيق المكاسب المادية والتي نوضحها في السطور التالية.

جاءت من ضمن الأبراج التي تكون أقل حظا في عام 2024 هي برج الحمل، إذ يواجه مواليد برج الحمل في عام 2024 حظا أقل، وقد تواجههم هذا العام بعض العقبات والتحديات التي غالبًا ما تكون في الحياة المهنية والمادية، وقد تدفعهم إلى بيع أملاك لديهم من أجل تجنب تغيير مسار حياتهم بالشكل السلبي، وتتطلب هذه التحديات والعقبات إعدادًا دقيقًا وصبرًا، وفقا لما ذكره موقع «style caster».

برج القوس

من ضمن الأبراج التي تكون أسوا حظا في عام 2024 هى برج القوس، إذ أن مواليد برج القوس لا تزال هناك بعض العقبات التي تواجهم وتقف في طريقهم، لذلك يجب عليه الاستعداد لعدم سقوط كل شيء يمتلكه بسهولة.

قد تجد صعوبة في التقدم بسرعة نحو أهدافه، ويواجه بعض الصعوبات في العلاقات العاطفية، مثل التوتر أو عدم القدر على التفاهم مع الأخرين، وأيضا قد يعاني من التحديات المالية مثل التكاليف الزائدة أو الديون المتراكمة.

برج الدلو

برج الدلو من الأبراج التي تكون أقل حظا في عام 2024، ويحتاج مولود برج الدلو إلى التركيز على العمل، ويكون بحاجة إلى الصبر والجهود المتواصلة بجانب البحث لتنفيذ خططه وأفكاره في الاتجاه الصحيح، وعلى الرغم من ذلك إلا أن يكون له خط أحسن في الناحية العاطفية حيث العام الجديد بفترة رائعة، وسيكون قادرا على تقوية العلاقة.