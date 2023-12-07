مقتل شخص في إطلاق نار بجامعة أمريكية.. والشرطة تنهي حياة المسلح

كشفت الشرطة الأمريكية، عن إطلاق مسلح النار داخل حرم جامعة أمريكية، أمس، ليصيب ثلاثة أشخاص، توفي أحدهم، فيما لقى المسلح مصرعه على يد الشرطة، بحسب «فوكس نيوز».

عدم وجود تفاصيل عن الضحايا

ولم تذكر معلومات عن حالة الضحايا الثلاث بعد الحادثة التي وقعت داخل جامعة نيفادا في لاس فيجاس، وتعدّ الأحدث في بلد ينتشر فيه اقتناء السلاح وحوادث إطلاق النار.

بدوره، قال الشريف كيفن مكماهيل، من شرطة مدينة لاس فيجاس، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ «التهديد للمجتمع انتهى، المشتبه به مات، نعلم الآن أنّ هناك ثلاث ضحايا، لكنّ عدد الإصابات غير معروف، وهذا العدد قد يتغيّر».

وقالت الشرطة إنّها استجابت لمكالمات قرابة منتصف النهار، مبينة أن عناصرها اشتبكوا مع مشتبه به في الحرم الجامعي حيث سُمع دويّ إطلاق نار في موقعين على الأقل.

وتوقفت الدراسة في الجامعات والمدارس المجاورة التي أغلقت أبوابها.

أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي بالولايات المتحدة هذا العام

ووقع أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي بالولايات المتحدة هذا العام، وفقاً لمنظمة «أرشيف العنف المسلح» غير حكومية التي تعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه الحادث الذي تسجل فيه إصابة أو مقتل أربعة أشخاص أو أكثر.