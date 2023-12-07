قافلة طبية للكشف على المواطنين في قرية دقلت بكفر الشيخ

نظمت إدارة الرعاية الأساسية، التابعة لمديرية الشؤون الصحة والسكان، في محافظة كفر الشيخ، قافلة لتوقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين في بقرية دقلت، وذلك ضمن قوافل مبادرة «حياة كريمة».

متابعة مستمرة لخدمات القوافل الطبية

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في محافظة كفر الشيخ، إن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1545 مواطن بالمجان، مشددًا على أهمية تفعيل القوافل الطبية والوقوف على مدى الخدمات الطبية المقدمة من خلالها.

وأعرب المترددون من المواطنين على القافلة بغرض توقيع الكشف الطبي، وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية، مشددين على أن ذلك يعبر عن مدى الاهتمام الكبير من حيث تقديم الخدمات الطبية لهم، علاوة على توفير كافة الأدوية وصرفها لهم بالمجان، وكذلك تقديم العيادات الطبية للكشف المبكر عن أورام الثدي، وعيادات أخرى للنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، وغيرها من التخصصات الطبية.

إجراء كارت متابعة للمرضى

بينما تابعت الدكتورة آمال حجاج، مدير الرعاية الأساسية ومنسق حملة 100 يوم صحة بالإقليم، كروت المتابعة لعدد من المرضي الذين تم تحويلهم لاستكمال إجراءات الطبية سواء للعمليات الجراحية، أو الحالات الطبية التي تحتاج إلي متابعة علي مدار فترات، بهدف توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بشكلا ميسر.