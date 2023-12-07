«البعبع» يستعد لمغادرة دور العرض بعد تحقيق 43 مليون جنيه خلال 23 أسبوعا

تخطت حصيلة إيرادات فيلم البعبع على مدار 23 أسبوع عرض في السينما مبلغ الـ43 مليون و547 ألف جنيه، إذ طرح في دور العرض بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، ودخل في الأسبوع الـ24، حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ومن المرتقب سحب فيلم البعبع من جميع دور العرض السينمائي، خصوصًا بعد تذيله قائمة الإيرادات اليومية حيث لم يقترب من تحقيق مبلغ الـ3 آلاف جنيه بشكل يومي، في ظل طرح أفلام جديدة في الفترة الماضية، فضلًا عن استعداد السينمات لاستقبال أفلام موسم رأس السنة، وذلك حسب بيان الدفراوي.

أكشن كوميدي

وتعاون أمير كرارة لأول مرة خلال فيلم البعبع مع ياسمين صبري، في عمل سينمائي يتميز باللون الكوميدي الممزوج بالأكشن، وحظى بإشادات نقدية وجماهيرية مع انطلاق عرضه.

وشارك في بطولة الفيلم كل من باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، رحاب الجمل، إنعام سالوسة، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز والطفلة تيا حاتم، سيناريو وحوار إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.