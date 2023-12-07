نقيب العاملين بالبناء: نقف خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار

قال عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، نحن اليوم نصطف من أجل الوطن، ونؤكد أننا داعمين لكل المراحل السابقة والمقبلة، لإدراكنا لقيمة ما يحدث، ويقين بأن القرار الرئاسي نابع من إرادة شعبية.

دعم وتأييد

وأضاف خلال مؤتمر عقدته النقابة: «أتينا اليوم من أجل إعلان الدعم والتأييد للرئيس السيسي، وللتأكيد على المشاركة بإيجابية في أهم استحقاق دستوري، وسيظل عمال مصر منحازين وداعمين للوطن، وسنصل بصوتنا إلى العالم، وسنجعل إعلام العالم يتحدث عن الشعب المصري الداعم لرئيسه أمام صناديق الاقتراع».

وتابع: «موقفنا هو انحياز للوطن والأمن القومي المصري، واليوم من خلالكم سنرسل ببرقية للرئيس السيسي باسم عمال البناء والأخشاب، بأننا جنود مدافعين عن الوطن، ونفوضه في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي المصري».

رفض التهجير القسري

وشدد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، والدعم الكامل لموقف السيسي في الحفاظ على أرض سيناء المروية بدماء أبنائنا الشهداء.

أسباب دعم اتحاد عمال مصر للرئيس السيسي

وطالب محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تمارس فيها الديمقراطية، وبلد تسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديا، والكل يقف صفا واحدا لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.

ووجه الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات لعمال البناء والاخشاب، رسالة لجميع العمال، قائلا: «صوتكم أمانة صوتك هو الرسالة اللي هنكمل بيها استكمال مسيرة النجاح، وحشدنا اليوم له هدف ورؤية واضحة لحماية مصر من المتربصيين».