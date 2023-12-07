محافظ مطروح: توزيع 75 جهازا كهربائيا على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، توزيع البنك الزراعي المصري 75 جهاز كهربائي عبارة عن ثلاجات وبوتاجازات وغسالات، وعدد 500 كوبون مواد غذائية بقيمة 200 جنيه لكل بون بواقع 2 بون لكل مواطن، للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس أسامة المصري نائب رئيس البنك رئيس قطاع الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

اختيار الفئات المستهدفة

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن الفئات المستهدفة من أهالي مطروح جري إختيارهم بناء على معاينات لحالتهم على الطبيعة من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح، للتأكد من أحقيتهم ووصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر إحتياجا بالمراكز والمدن.

الاستماع لمطالب المواطنين

وأضاف محافظ مطروح أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين، مع الإستماع لمطالبهم وتلبيتها مع عرض مطالبهم عليه يومياً من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للتيسير عليهم ومد العون للأسر الأولى بالرعاية.

جهود البنك الزراعي المجتمعية في مطروح

وأكد محافظ مطروح أهمية جهود البنك الزراعي المصري برئاسة المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك في المشاركة المجتمعية الفاعلة والتعاون مع المحافظة؛ في توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين، وتوفير مزيد من الخدمات، من أجل حياة كريمة لهم.