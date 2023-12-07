أصحاب مشروع سيمبلكس لـ«مصر تستطيع»: بدأنا بـ 70 ألف جنيه ونجحنا

استضاف الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، أصحاب مشروع سيمبلكس، الذي حصل على تمويل من برنامج «شارك تانك».

وقال أحمد شعبان أحد رواد الأعمال المشاركين في المسابقة: «احنا مجموعة شركاء، تعرفنا على بعض في الجامعة، كنا في هندسة المنيا، وقابلت شريكى محمد فتحى في أحد الكورسات، وبدأنا مشروعنا، كان رأس مالنا صفر، وعملت في البداية بعد تخرجي بمصنع مياه معدنية، وكان مرتبي 1200 جنيه».

وأضاف: «أول مرتب لي فى سيمبلكس كان مبلغ 500 جنيه، وكنت أعيش في القاهرة ولدى التزامات، جالي شغل في دولة عربية في نفس الأسبوع الذي بدأنا فيه الشركة، براتب حوالي 22 ألف جنيه شهريًا، رفضت لأن لدي حلم وأريد تحقيقه».

وتابع: «عشت فترة صراع نفسي سنة كاملة، بعد ما أخدت قرار إني أكمل هنا في مصر، ساعدني في ذلك المستثمر أحمد الألفي، وسهل عليا القرار بدرجة كبيرة جدا، وأعطانى شيك بمبلغ 25 ألف جنيه، وقالى لو هتدي أهلك في الشهر ألفين جنيه، فمعاك 12 شهر أهو».

أما عن كيفية جمع مبلغ 70 ألف جنيه، قال محمد فتحي أحد رواد الأعمال المشاركين في مسابقة شارك تانك بمشروع سيمبلكس: «استطعنا أن نجمع 70 ألف جنيه خاصة بالمشروع، من خلال مسابقة لتمويله، وعملت في قطاعات مختلفة، منها الرخام والأخشاب والتوريدات، وعملت في قطاعات كثيرة».

وأوضح إن الشركة تقدم أكثر من 8 أنواع ماكينات «CNC»، وهي ماكينات يجري التحكم فيها رقميًا، من خلال جهاز الكمبيوتر، بدلًا من استخدامها يدويًا، كما أن لدينا 24 مهندس في المحافظات بالصعيد والدلتا ووجه بحري، كما فتحنا فرع في الرياض بالسعودية، وأول ماكينة صدرناها كانت للعراق وليبيا والسودان، كما أننا نعمل على بناء مصنع فى منطقة العاشر من رمضان.