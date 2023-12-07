رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

ضياء رشوان: إعلام الدولة عبر عن كل الاتجاهات ولا انحياز لأي مرشح بالانتخابات الرئاسية

كتب:

منتصر سليمان
11:53 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
الدكتور ضياء رشوان

الدكتور ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إنّ الأصل في الإعلام أنه لا يكون محايدا إلا إعلام الدولة، لأن الدولة ملك للجميع، موضحًا أن إعلام الدولة في مصر حدده الدستور في المادتين 212 التي تناولت الصحافة القومية، و213 التي تناولت الإعلام المرئي «ماسبيرو سابقا».

وأضاف «رشوان»، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «إعلام الدولة هو الوحيد الذي يجب أن يكون محايدا، أما الإعلام الخاص فلا يمكن أن يكون مطالبًا بالحياد، لأنه يعبر عن شخص أو مؤسسة أو مجموعة من الشركاء».

وتابع رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات: «إعلام الدولة مثل التلفزيون والإذاعة التابعة للهيئة الوطنية لم يتجاوزوا خطوط تكافؤ الفرص والتساوي بين كل المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، أما الإعلام الخاص لا يمكن أن نطالبه بذلك، ومن ثم، فإننا يجب علينا الحفاظ على إعلام الدولة مستقلًا عن أي حكومة وأي رئيس، لذلك تم عمل الهيئات لأن الإعلام ليس تابعا للحكومة لكنه مملوك للشعب».

اقرأ المزيد:

«حملة السيسي» تدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

ضياء رشوان: الانتخابات الرئاسية تنقل مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع

اتحاد عمال مصر يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: صوتك أمانة

«التنسيقية» تحث طلاب جامعة عين شمس على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

16 لجنة مخصصة للمغتربين.. خريطة أماكن التصويت في الانتخابات الرئاسية بالغربية

أماكن وعناوين لجان التصويت الخاصة بالمغتربين في الانتخابات الرئاسية بقنا
بقلم منتصر سليمان