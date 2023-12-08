عضو بالنواب: مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات رسالة للعالم

قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن السيدات المصريات أنهين فكرة احتكار التصويت بالانتخابات للرجال فقط، وكان خروج السيدات للانتخابات مشهداً هائلا، وإعطاء رسالة للعالم أن المرأة المصرية في الصفوف الأمامية، وليست في الصفوف الخلفية.

«هيام»: حق المرأة في المشاركة السياسية هو تمثيل للديمقراطية

وأضافت «هيام» خلال مداخلته ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «DMC»، أن حق المرأة في المشاركة السياسية، وحقها في التصويت والترشح بالانتخابات، وقيامها بدورها في العمل العام، هو أكبر تمثيل للديمقراطية، في المشهد العام المصري.

«هيام»: أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة هو التمثيل السياسي

وتابعت عضو مجلس النواب، أن أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة، هو التمثيل السياسي وتعزيز دور المرأة، مما أدى إلى تشكيل الهوية والثقافة المصرية، وزيادة نسب مشاركتها في السلطة التنفيذية والمواقع القيادية، وهناك غرف عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة، لإصدار البيانات ومتابعة ما يحدث على أرض الواقع.