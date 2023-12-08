الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في الشرقية بالرقم القومي من الموبايل

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بمحافظة الشرقية، بإدخال الرقم القومي من الموبايل من خلال الدخول على موقع الهيئة، لمعرفة مكان اللجنة، في إطار حرص الجهات المختصة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتستعرض «الوطن» خدمة لقرائها ومتابعيها طريقة معرفة اللجنة الانتخابية بالشرقية باستخدام الرقم القومي من الهاتف المحمول.

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين في محافظة الشرقية التعرف والوصول بسهولة لمقر اللجنة الانتخابية باستخدام الموبايل بهذه الطريقة:

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

إدخال الرقم القومي البطاقة الشخصية

الضغط على استعلام وتظهر سريعا تفاصيل ومعلومات اللجنة

لجان المغتربين في الشرقية

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب في بيان صحفي، استعداد وجاهزية اللجان والمقار الانتخابية بالشرقية أمام المواطنين بالمحافظة 1016 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي الذين يحق لهم التصويت حوالي 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة، وتبلغ لجان المغتربين في الشرقية نحو 10 لجان.

أيام الانتخابات الرئاسية 2024

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام للانتخابات الرئاسية أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري على أن يكون يوم 13 هو يوم الفرز ثم إرسال المحاضر للجان العامة.

أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

وتضم قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024، 4 مرشحين وهم:

- المرشح عبدالفتاح السيسي رمز النجمة.

- فريد زهران رمز الشمس.

- عبدالسند يمامة رمز النخلة.

- حازم عمر رمز السلم.