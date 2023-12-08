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«الداخلية» تنفي تعدي ضابط على عاطل في الإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
03:06 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
الداخلية

الداخلية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنًا ادعاء صاحبة الحساب بتعدي أحد ضباط الشرطة في الإسماعيلية على نجلها المحتجز لإجباره على التنازل عن محضر.

وتبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 14/10/2023 تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، نجل خال الشاكية بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو، وسلاح ناري.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع، واتخذت الإجراءات القانونية حياله في الإطار القانوني.

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بقلم محمد بركات