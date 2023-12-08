قبل يومين من التصويت.. ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية

يستعد المصريون للاحتفال باستحقاق ديمقراطي جديد، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 لتصويت المصريين في الداخل، ووضعت مجموعة من الضوابط لتنظيم العملية الانتخابية وتسهيل خطوات الإقتراع على المواطنين.

وضع قانون تنظيم الحقوق السياسية مجموعة من ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات، فأشارت المادة (32) على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الانتخابات، أن تراعى الموضوعية وتلقي الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين، مع ضرورة الإلتزام بالآتي:

عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي يختاره

- مراعاة الدقة في نقل المعلومات.

- عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان .

- عدم نشر صوربعيدة الصلة عن موضوع التغطية.

- استعمال عناوين معبرة عن المتن .

- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال .

- عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء.

- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء .

عدم استخدام الشعارات الدينية

- عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية .

- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء .