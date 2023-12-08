الكاتب أحمد مراد يدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شدد الكاتب أحمد مراد، على أهمية مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنّها واجب وطني.

أحمد مراد يحث المواطنين للمشاركة في الانتخابات

أضاف «مراد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يعتب على أي شخص لا يشارك بصوته من أجل وطنه، وألا يكون له دور إيجابي وفعّال في تحديد مستقبله، مشيرًا إلى أنّ المشاركة تسمح بتحديد المصير بطريقة مختلفة، وتضمن استمرار التنمية التي تنعكس على المواطنين.

آخر أعمال أحمد مراد

كانت آخر أعمال الكاتب أحمد مراد، فيلم كيرة والجن، قدم بطولته كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وحقق أعلى إيرادات فى السينما المصرية، وصلت إلى 120 مليون جنيه.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن حول فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، وما قدمته المقاومة الشعبية خلالها، وشارك في بطولته العديد من الفنانين، من بينهم هند صبري، سيد رجب، أحمد عبدالله محمود، رزان جمال، سلوى محمد علي، هدى المفتي، على قاسم، لارا إسكندر، روبي، من إخراج مروان حامد.