طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي في الدقهلية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، رابط الاستعلام عن أماكن مقار اللجان الانتخابية في الدقهلية، إذ يمكن الدخول على الرابط المخصص عبر الموبايل وإدخال الرقم القومي.

أماكن مقار اللجان الانتخابية بالدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية أنه يوجد نحو 24 لجنة عامة، و947 لجنة فرعية و663 مقرًا انتخابيًا لاستقبال 4 ملايين و562 ألفًا و1119 ناخبًا في محافظة الدقهلية منها 6 لجان من اجل المغتربين.

تستعرض «الوطن» طريقة الاستعلام عن أماكن اللجنة الانتخابية سواء العامة أو الفرعية التي يدلي بها كل مواطن بصوته في الانتخابات الرئاسية من هنا وعمل الآتي:

- ادخل على رابط المقار الانتخابية من الموبايل.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن سواء من الدقهلية أو المغتربين

- تظهر اللجنة سواء العامة أو الفرعية ومكانها من أجل الإدلاء بالأصوات بها.

ويحب على المواطنين الالتزام باللجان الخاصة بهم من أجل الإدلاء بأصواتهم ويتاح للمغتربين في محافظة الدقهلية التصويت في اللجان الـ6 المحددة من أجلهم كالآتي:

- مدينة جمصة ونطاقها في لجنة مدرسة جمصة للتعليم الأساسي

- حي غرب المنصورة لجنة القرية الأوليمبية لجماعة المنصورة

- حي غرب المنصورة لجنة مدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين

- حي شرق المنصورة لجنة المعهد الديني أمام مصر للطيران

- حي شرق المنصورة لجنة محطة القطارات بالمنصورة

- مركز ومدينة طلخا لجنة موقف السيارات بطلخا الجديد

- مركز ومدينة ميت غمر لجنة مدرسة تفهنا الأشراف الإعدادية بتفهما الإشراف

ويمكن للمواطنين اختيار مابين الـ4 مرشحين وهم:

- المرشح عبدالفتاح السيسي رمز النجمة.

- فريد زهران رمز الشمس.

- عبدالسند يمامة رمز النخلة.

- حازم عمر رمز السلم.