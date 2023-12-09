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5 سلع أساسية تراجعت أسعارها اليوم في الأسواق المحلية

كتب:

سعيد رمضان
03:14 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
تراجع أسعار الأرز

تراجع أسعار الأرز

تراجعت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية المصرية اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، منها  الأرز والزيت والفول والعدس والمكرونة، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، السلع التي تراجعت أسعارها اليوم.

تراجع أسعار الفول المعبأ

ووفقاً لبوابة الأسعار، تراجعت أسعار الفول المعبأ شهدت اليوم السبت، تراجعا بنحو 5.79% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 38.92 جنيه للكيلو، كما أن أسعار الأرز المعبأ سجلت اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، تراجعا بنحو 2.13%، وسجل متوسط سعر السلعة نحو 29.85 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار العدس المعبأ

وبحسب البوابة، فإن أسعار العدس المعبأ شهدت اليوم السبت، تراجعا ملحوظا، حيث تراجع السعر بنحو 6.31% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 50.6 جنيه للكيلو، كما أن أسعار المكرونة المعبأة شهدت اليوم السبت في الأسواق المحلية، تراجعا بنحو 4.4 % للكيلو، ببمتوسط سعر 22.57 جنيها.

تراجع أسعار زيت عباد الشمس

وانخفضت أسعار زيت عباد الشمس اليوم السبت، في الأسواق المصرية، بنحو 1.21%، حيث سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر نحو 64.75 جنيها.

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