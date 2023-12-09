بشرى سارة.. إعلان طرح شقق إسكان جديدة.. اعرف المناطق والمقدم والمساحة

زفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشرى سارة للمواطنين بشأن طرح شقق إسكان جديدة في عدد من المدن، موضحة التفاصيل الكاملة لهذه الوحدات السكنية بداية من المساحة والمقدمة وأخيراً التشطيبات، مؤكدة أن الوحدات السكنية كاملة التشطيب.

عدد الوحدات المقرر طرحها

يتضمن الطرح الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان في بيان سابق لها، طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تترواح بين 63 حتى 93 مترًا مربعًا، بمدينتي العبور الجديدة شرق القاهرة وأسيوط الجديدة بصعيد مصر

من المُقرر أن تُعلن وزارة الإسكان عن جميع تفاصيل الطرح الجديد صباح يوم الأحد الموافق 17 من ديسمبر الجاري، ويتضمن الإعلان تفاصيل مهمة لراغبي الحجز في الوحدات السكنية بداية من شروط الطرح وطريقة الحجز والمواقع والمساحات وأخيراً أسعار الوحدات السكنية وطريقة السداد، كل ذلك سيكون عبر الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير.

الوحدات السكنية كاملة التشطيب

ووفق المعلومات المُتاحة عن الطرح الجديد حتى الآن، فإن الوحدات السكنية كاملة التشطيب، ومن المتوقع أن يتم طرحه لجميع المصريين بمختلف الفئات، وبالنسبة للأسعار فوفق توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ستكون الوحدات بأسعار تنافسية، وسيلبي الطرح الجديد من الوحدات السكنية، رغبات محدودي ومتوسطي الدخول.

الشروط الخاصة بالطرح الجديد

من المتوقع أن تسري أحكام وشروط وحدات مشروعات «سكن مصر ودار مصر وجنة» على الطرح الجديد، فمن المقرر الإعلان عن التقدم التكميلي يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023، وسيتم إتاحة كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الإسكان والتعمير، ولمدة شهر حتى يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.

يتضمن الطرح وحدات عبارة عن 90 مترًا، مقسمة إلى 3 غرف وصالة، ومطبخ وحمام وغرفة منشر، ومن المقرر أن يتم استكمال سداد 30% من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجر الإلكتروني وعند الاستلام، على أن يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات.