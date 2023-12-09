هل قصد طارق حامد استفزاز جماهير اتحاد جدة؟.. وصفوا احتفاله بـ«صادم»

بعد مرور أشهر قليلة على انتقال طارق حامد لاعب منتخب مصر المعتزل دوليا مؤخرا، من نادي اتحاد جدة، إلى نادي ضمك، كان اللاعب حديث الساعة في الدوري السعودي خلال الساعات الماضية.

طارق حامد، الذي قاد اتحاد جدة للتويج بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، كان قرار رحيله عن فريقه السابق محل جدل واسع في الميركاتو الصيفي الماضي قبل أن يستقر به الحال داخل صفوف ضمك.

صادم.. كيف وصفت جماهير اتحاد جدة احتفال طارق حامد بهدفه في مرمى فريقها؟

«احتفال صادم»، هكذا وصفت جماهير اتحاد جدة، الاحتفال الذي قام به لاعب الزمالك السابق، بعد تسجيل هدف في مرمى فريقه السابق، بالجولة الـ16 من مسابقة الدوري السعودي، والتي حسمها ضمك بثلاثة أهداف لهدف.

فضلا عن احتفاله بالعديد من الصور عبر حسابه على موقع الصور الشهير «انستجرام»، تسبب في استفزاز جماهير اتحاد جدة، التي أطلقت التعليقات الهجومية على اللاعب، لتضطره للخروج للاعتذار.

هل قصد طارق حامد استفزاز جماهير اتحاد جدة السعودي؟

«كل الاحترام والتقدير والامتنان لنادي اتحاد جدة العريق وجمهوره الحبيب»، بهذه الجملة خرج طارق حامد ليحسم الجدل حول نيته في استفزاز جماهير ناديه السابق، موضحا عبر حسابه على موقع «X» (تويتر سابقا)، موضحا: «يشهد الله ؟أني احتفلت بهدفي بشكل عفوي تمامًا ولم يكن في نيتي أي شيء سلبي».