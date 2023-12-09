تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق بعد شهر من دخوله العناية المركزة

منذ يومين، أتم العامري فاروق نائب رئيس الأهلي، شهرا كاملا في العناية المركزة، في غيبوبة كاملة، متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، يوم 7 نوفمبر الماضي، أدى لخضوعه للعديد من العمليات الجراحية.

الحالة الصحية للعامري فاروق يتابعها الملايين على مدار الشهر الماضي، أملا في خروج نائب رئيس القلعة الحمراء ووزير الرياضة السابق من محنته.

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس الأهلي

«التحسن بسيط والحالة أكثر استقرار»، هكذا كشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ«الوطن» تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق، مشيرا إلى أن هناك أملا في تحسن حالته بشكل أكبر خلال الأيام القادمة.

العامري فاروق الذي كان مسؤولا عن ملف قطاع كرة السلة في الأهلي، حيث كان يتواجد في كافة مباريات الفرق سواء الرجال أو السيدات، كان على موعد مع لافتة إنسانية خلال الساعات الماضية رغم غيابه.

ماذا فعل لاعبو سلة الأهلي بعد التتويج بدوري المرتبط في غياب العامري فاروق؟

فريق كرة السلة بالنادي الأهلي الذي توج بأول ألقاب الموسم، بعد حصد لقب دوري المرتبط، حرص على التوجه إلى المدرجات ومطالبة هشام العامري، شقيق العامري فاروق، بالنزول إلى أرض الملعب الاحتفال بالكأس بدلا من شقيقه.

شقيق العامري فاروق لم يتردد في تلبية طلب اللاعبين، حيث حرص على التقاط الصور التذكارية معهم، في لافتة رائعة من اللاعبين تجاه نائب رئيس الأهلي، الذي يغيب للمرة الأولى عن مراسم تتويج المارد الأحمر.