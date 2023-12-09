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«غرفة شركات السياحة»: متوسط إنفاق الزائر العربي تجاوز 250 دولارا يوميا في 2023

كتب:

عبده أبوغنيمة
08:59 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية

محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية

قال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إن متوسط إنفاق السائح العربي خلال زيارته لمصر خلال العام الجاري تجاوز حاجز 250 دولارًا في اليوم، لافتًا إلى أن هذا المعدل يعتبر أعلى متوسط إنفاق للسائحين الوافدين لمصر خلال العام الجاري.

متوسط فترة الإقامة بمصر

وأضاف «ثروت» في تصريحات لـ«الوطن» أن متوسط فترة إقامة السائح العربي خلال وجوده في مصر تبلغ نحو أسبوع، موضحا أن أهم ما يميز حركة السياحة العربية أنها متكررة، فالزائر يعود أكثر من مرة وهذا أمر مهم جدا.

القاهرة أكثر المدن المصرية التى زارها العرب

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أن السياح السعوديين كانوا أكثر السياح العرب زيارة بمصر خلال عام 2023، تلاهم الليبيين ثم الإماراتيين، موضحا أن القاهرة احتلت المركز الأول كأكثر المدن المصرية التىي أقام بها السياح العرب، كما أن الساحل الشمالي جذب أعدادًا جيدة منهم خلال فصل الصيف الماضي.

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