تداول 75 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة المواني 10 سفن، وتم تداول 75000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و832 شاحنة و115 سيارة.

حجم تداول الصادرات والواردات

وقالت هيئة مواني البحر الأحمر، في بيان، إن حركة الواردات شملت 67500 طن بضائع، 553 شاحنة و105 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 279 شاحنة و10 سيارات.

تداول البضائع في موانئ سفاجا ونويبع والسويس

وأوضح بيان هيئة المواني، أن ميناء سفاحا يستعد لاستقبال السفينة وادي الكرم، على متنها 63 ألف طن قمح روماني، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة، كما استقبلت لسفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و260 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وآور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب.