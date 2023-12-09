تنفيذ 27 مشروعا بتمويل 5 ملايين جنيه خلال نوفمبر الماضي بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغ 49 فرصة عمل بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ 27 مشروعا بتمويل يقترب من 5 ملايين جنيه.

مبادرة مشروعك بالمنوفية

وأضاف أن «مشروعك» يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن برنامج «مشروعك» عزز وبشكل ملموس جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات.

حملات توعية للمواطنين بمشروعك

ووجه محافظ المنوفية، القائمين على البرنامج، بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية، ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد لتلبية مطالب جميع الفئات التي ترغب في الحصول على تمويل خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في بدء مشروعات تساعد على مزيد من التنمية الاقتصادية لهم وتحقيق النجاح وفقاً لإمكانياتهم وقدراتهم.

التحسين المستمر لبيئة الأعمال بالمنوفية

كما وجه المحافظ بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها.