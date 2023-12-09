محافظ القاهرة: 961 لجنة فرعية جاهزة لاستقبال أكثر من 8 ملايين ناخب

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جاهزية كل المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية، التي تبدأ صباح غدٍ الأحد، ولمدة 3 أيام مشيرا إلى أن عدد الناخبين فى القاهرة يبلغ 8 ملايين و236 ألفا و761، موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية، داخل 444 مركزا انتخابيا، إضافة إلى 58 لجنة للوافدين.

واجب وطني

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي.

أكد محافظ القاهرة أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كل أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

غرفة العمليات

أشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام لمتابعة العملية الانتخابية ستؤدي عملها من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية.

حجرة لتأمين الصناديق

أضاف أنه جرى توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوفير طفايات الحريق ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، وتوفير مصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية، وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه.

رفع درجة استعداد بالمستشفيات

أشار محافظ القاهرة إلى أن مديرية الشؤون الصحية رفعت درجة الاستعداد بالمستشفيات وجرى التنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، كما قامت هيئة النقل العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة للدفع بالعدد الكافي من الأتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار متابعة محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.