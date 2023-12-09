تعاون بين «الاتصالات» والهيئة الوطنية لتشغيل النظم الانتخابية

تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدعم التقني اللازم لتشغيل النظم الانتخابية بالهيئة، لمباشرة استحقاق الانتخابات الرئاسية 2024، في مرحلة التصويت بالداخل، من خلال تقديم الدعم الفني لبرنامج تجميع النتائج، الذي جرى توفيره على 400 حاسب آلي محمول مزودة بخطوط الاتصالات المؤمنة في اللجان العامة بالانتخابات الرئاسية، من أجل تجميع نتائج الفرز مركزيا ولحظيا بمركز بيانات الهيئة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

الطواقم التقنية المتخصصة من الكوادر البشرية

وشمل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الجوانب؛ إذ أوفدت الوزارة عددا من الطواقم التقنية المتخصصة من الكوادر البشرية ومن جميع التخصصات الفنية، لتغطية الجوانب الفنية كافة التي تدعم نجاح هذه العملية الانتخابية، بدءا من مراحل الإعداد في سبتمبر2023، مرورا بمراحل التشغيل الفعلي للمنظومة، التي كانت أول خطواتها تحرير التأييدات بمكاتب الشهر العقاري في أكتوبر 2023، ثم مرحلة التسجيل لتصويت المصريين بالخارج، وجارٍ الإعداد لربط وتجميع نتائج التصويت باللجان العامة بالداخل.

ومن خلال التنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للانتخابات، جرى نشر 800 قارئ آلى لبطاقات الرقم القومي، وطابعة على مكاتب الشهر العقارى المنتشرة على مستوى الجمهورية في مرحلة تسجيل التأييدات وربطهم، وتجميع بياناتهم لحظيا ومركزيا في مركز بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

تقديم وسائل الدعم التقني اللازم لتشغيل النظم الانتخابية

كما قدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائل الدعم التقني اللازم لتشغيل النظم الانتخابية في مرحلة تسجيل حضور الناخبين في الخارج، للتصويت داخل السفارات والقنصليات المنتشرة في 121 دولة بـ137 سفارة وقنصلية على مستوى العالم.

ونسقت الوزارة مع الهيئة لإرسال الأطقم الفنية للمقار ذات كثافة الحضور العالية لضمان استقرار عملية تسجيل حضور الناخبين.

وجرى استخدام 270 جهاز قارئ آلي لبطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر، و137 حاسب آلي، وربط وتجميع بياناتهم مركزيا ولحظيا بمركز بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات لمنع عدم تكرار تصويت الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالخارج من التصويت فى أى مقر انتخابى أخر.

تطويع التطبيقات الرقمية لتمكين الهيئة الوطنية للإنتخابات من متابعة المقار

كما جرى توفير البث الحى للصوت والصورة بين المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، مع السفراء داخل اللجان خارج مصر، وعرض ما يجري داخل تلك اللجان من خلال شاشات تلفزيونية بغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، بجانب تطويع التطبيقات الرقمية والأدوات التكنولوجية لتمكين الهيئة الوطنية للإنتخابات من متابعة ومراقبة كل ما يتم من فعاليات بكافة المقار التي تتم فيها خطوات الاستحقاق الانتخابي والتواصل مع القائمين على إدارة تلك المقار سواء داخل أو خارج مصر.

من ناحية أخرى، كانت الهيئة القومية للبريد قد وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات في أغسطس الماضي، بهدف تسهيل نقل مستلزمات العملية الانتخابية كافة من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة إلى جميع المحافظات، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد، المتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع على مستوى الجمهورية.