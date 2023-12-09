فحص عيون 1500 طالب فى 4 قوافل طبية بمدارس سوهاج

نظمت محافظة سوهاج 4 قوافل ميدانية بالمدارس، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والصحة، بالمحافظة، وذلك في إطار المشروع المنفذ بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وإحدى مستشفيات العيون، وذلك لفحص وعلاج تلاميذ المدارس؛ لتحديد مدى احتياجهم لنظارات طبية، أو تدخلات جراحية.

فحص عيون 1500 طفل بسوهاج

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن القوافل شملت مدارس عرب الأطاولة الإبتدائية بأخميم، والمنشأة الإعدادية الحديثة بالمنشاة، ومدرسة المراغة الإبتدائية بمركز المراغة، ومدرسة طهطا الإبتدائية بمركز طهطا، لافتا إلى أن عدد الطلاب المستفيدين بتلك المدارس بلغ 1500 طالب وطالبة .

تصميم 588 نظارة طبية للطلاب بسوهاج

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن عدد الأطفال الذين تلقوا علاجا بلغ 97 طالب وطالبة، فيما تم تقديم عدد 588 نظارة طبية، لافتا إلى تحويل عدد 48 طالب وطالبة للمستشفي؛ لفحصهم، وتحديد العمليات المطلوبة لهم، وذلك بالمجان.