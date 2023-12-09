«القابضة للمياه»: حملات في 70 مدرسة بالشرقية لتوعية الطلاب بترشيد الاستهلاك

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنظيم الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرقية لحملات توعية استهدفت 70 مدرسة خلال العام الدراسي الجاري 2023-2024 بمركز ومدينة ديرب نجم، لترسيخ المفاهيم التوعوية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.

التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي

وأشارت الشركة القابضة، في بيان، إلى أن الحملات تضمنت أنشطة تفاعلية وندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة وعروض تقديمية مرئية، للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، كما تم توزيع منشورات توعية موضح بها أرقام الشكاوي والاستفسارات والتظلمات.

وأشار المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى التلاميذ يعد عاملا مهما للتأثير، فهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية وهذه مسؤولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه.

استطلاعات رأي دورية

وأكد «عامر»، ضرورة إعداد حملات التوعية لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه، والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، خاصة خلال فصل الشتاء، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوى والتظلمات، من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والتظلمات.