ارتفاع عدد شهداء مخيم الفارعة إلى 7 فلسطينيين

ارتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم، أمس، إلى 7 شهداء باستشهاد شابا يدعى رامي جمال الجندب «25 عاما»، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

تسلل «مستعربون» إلى مخيم الفارعة

وتسللت قوات إسرائيلية خاصة تعرف باسم «مستعربون»، إلى مخيم الفارعة، ودفعت لاحقا قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قال في وقت سابق، إنه يختلف مع الموقف الأمريكي، باستخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، وقف إطلاق النار في غزة.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أشار الوزير السعودي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار، وتابع بن فرحان قائلا، بأن ما يجرى الآن أشبه بمذبحة لم يسبق لها مثيل، وكان النائب الأول للممثل الدائم لـ«روسيا الاتحادية»، لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، أشار في وقت سابق، إلى أنه لا يجوز ترك الأبرياء في غزة تحت رحمة الذين يعتبرون الحرب مصدرا للإثراء ولعبة جيوسياسية.