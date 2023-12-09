ساعات قليلة ويبدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، والذي يستمر لمدة 3 أيام، ويسعى المغتربون في محافظة الشرقية لمعرفة أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024.

للمغتربين في الشرقية.. أماكن وعناوين لجان التصويت بانتخابات الرئاسة 2024

وتستعرض بوابة «الوطن» أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 للمغتربين في الشرقية.

17 لجنة عامة للمغتربين بالشرقية

وأعلن ديوان عام محافظة الشرقية، في بيان له، أماكن وعناوين لجان التصويت للمغتربين بالمحافظة، ويبلغ عددها 17 لجنة عامة، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية بلجان المغتربين 287 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وأوضح البيان أماكن لجان المغتربين كالتالي:

- قسم أول الزقازيق يضم 17 لجنة فرعية ومقر اللجنة بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بميدان الزراعة.

- قسم ثان الزقازيق ويضم 23 لجنة فرعية ومقر اللجنة الفرعية مدرسة الشهيد أحمد وجيد التجريبية بنين بمنطقة فيلل الجامعة.

- قسم الصالحية ويضم عدد 2 لجنة فرعية ومقر اللجنة مدرسة أبو بكر الصديق المشتركة مجاورة 4 قسم الصالحية.

- قسم الصالحية ويضم 4 لجان فرعية ومقر اللجنة المدرسة الشاملة للتعليم الأساسي بمجاورة 11 قسم أول العاشر.

- قسم أول العاشر يضم 9 لجان فرعية ومقر اللجنة مدرسة الثانوية بنات مجاورة 5 قسم أول العاشر.

- قسم ثان العاشر من رمضان ويضم 13 لجنة فرعية بالمدرسة الثانوية بنين.

- قسم ثالث العاشر من رمضان ويضم 4 لجان فرعية.

- مركز بلبيس ويضم 65 لجنة فرعية بمدرسة الإعدادية بقرية السلام.

- مركز بلبيس يضم 67 لجنة فرعية بمدرسة الشعب الابتدائية.

- مركز فاقوس ويضم 83 لجنة فرعية.