للمغتربين في الدقهلية.. أماكن وعناوين لجان التصويت بانتخابات الرئاسة 2024

يتطلع الكثير من المواطنين المغتربين بمحافظة الدقهلية إلى معرفة أماكن وعناوين لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، التي تنطلق غدا الأحد، إذ جرى توفير نحو 7 لجان في مختلف الأماكن والمراكز بالمحافظة.

عدد وأماكن لجان الانتخابات للمغتربين بالدقهلية

وأتاحت محافظة الدقهلية عدة لجان داخل المدارس والمعاهد والمواقف ومحطة القطار للمغتربين بالشكل التالي:

- مدينة جمصة ونطاقها في لجنة مدرسة جمصة للتعليم الأساسي

- حي غرب المنصورة لجنة القرية الأوليمبية لجامعة المنصورة

- حي غرب المنصورة لجنة مدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين

- حي شرق المنصورة لجنة المعهد الديني أمام مصر للطيران

- حي شرق المنصورة لجنة محطة القطارات بالمنصورة

- مركز ومدينة طلخا لجنة موقف السيارات بطلخا الجديد

- مركز ومدينة ميت غمر لجنة مدرسة تفهنا الأشراف الإعدادية بتفهنا الإشراف

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية في الدقهلية

وأوضحت المحافظة أنه يمكن للمغتربين في المحافظة معرفة اللجنة المحددة له من خلال رابط محدد من هنا بالرقم القومي:

- الدخول على الرابط

- كتابة الرقم القومي الخاص بالمغترب

- الحصول على مكان اللجنة

وتنطلق الانتخابات الرئاسية غدا الأحد 10 ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام، لتنتهي الثلاثاء المقبل.