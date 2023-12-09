5 فوائد اقتصادية لتربية النعام.. لحمه وفير وريشه يدخل في صناعات متعددة

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على الفوائد الاقتصادية للنعام، لافتا إلى أن مشروع تربية النعام بالوادي الجديد، يعد أحد المشاريع الرائدة بالمحافظة.

الفوائد الاقتصادية لـ«ريش النعام»

وأشار المركز على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الفوائد الاقتصادية لريش النعام تتمثل فيما يلي:

- ريش النعام يدخل في صناعات كثيرة، أهمها صناعة المراتب والوسائد والملابس والقبعات وغيرها.

- دهن النعام يدخل في صناعات عديدة مثل صناعة الصابون، كما يستخدم في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل.

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- لحم النعام: يتشابه في طعمه وقوامه مع اللحم البقري، لكنه يتميز بنسبة منخفضة من الكوليسترول والدهون مع ارتفاع نسبة الحديد والبروتين.

- يعد إنتاجه وفيرا من اللحوم بمعدل 40 كجم للنعامة الواحدة.

- جلد النعام يعتبر من أفخر المنتجات التصديرية، لتميز مصر بأنشطة دباغة جلود النعام وبجودة عالية.