أهالي «الغار» بالشرقية يخلدون ذكرى ابن القرية في دوري كرة القدم

شهد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، نهائي دورة «نادي غار حراء» لكرة القدم، ضمن خطة الأنشطة داخل النادي، بحضور الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل المديرية، وأعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتور هشام علام، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية بقرية غار حراء بالزقازيق.

أقيمت المباراة النهائية بين فريقي و«غار حراء» و«الشوبك» وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-4، فيما أشاد الحضور بالأداء المتميز من الفريقين، وخروج المباراة بالشكل الحضاري واتسامها بالروح الرياضية بين اللاعبين.

تخليد ذكرى أحمد إبراهيم بالشرقية

جاءت المباراة تخليدا لذكرى أحمد إبراهيم عبد العزيز، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة بمستوى الإقبال الكبير من الشباب للمشاركة في الدورة، التي تعتبر لمسة وفاء من أعضاء مجلس الإدارة، تخليدا لذكرى ابن القرية، مقدما الشكر والتقدير لمجلس الإدارة والمنظمين لدورة كرة القدم.

نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع

وأكد «عبد العظيم» أن تنفيذ الأنشطة والفعاليات المتنوعة، يأتي في ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، والتشجيع عليها لأهميتها على مستوى الإعداد البدني والذهني، وتكوين الشخصية الإيجابية للفرد، مقدما الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنفيذ تلك الدورات الخاصة بكرة القدم، كونها اللعبة الشعبية الأولى في مصر.

وسلم الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة، والدكتور أحمد إبراهيم، وكيل المديرية للرياضة، وأعضاء مجلس الإدارة، كأس الفوز والميداليات الخاصة بكلا الفريقين، في أجواء اتسمت بالفرحة والسرور.