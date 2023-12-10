شروط التقديم لوظائف التنمية المحلية والأوراق المطلوبة
كتب:
وائل فايز
04:49 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
وزير التنمية المحلية
أكدت وزارة التنمية المحلية على فتح باب التقديم لوظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من المستوى الوظيفي الممتاز، العالي، المدير العام، والتقديم مستمر حتى نهاية فبراير المقبل .
شروط عامة لشغل هذه الوظائف
- استيفاء النموذج المعد لذلك، والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي.
- يمكن الحصول عليه من على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية والتقديم من خلال موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg للاستعلام :01060150604.
- لن يلتفت إلى الطلبات الواردة بالبريد أو على غير الموقع المحدد بالإعلان أو بعد انقضاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات.
- يراعى إرسال المستندات على الموقع المحدد بالإعلان وتحديد إيميل شخصي للمتقدم ليتم المراسلة عليه.
- يراعى وضع رقم الموبايل الأول مفعل عليه واتساب.
- قراءة شروط الإعلان جيداً والالتزام بما ورد فيها من ضوابط للتقدم للوظيفة.
إرشادات استيفاء الاستمارة
- لن يلتفت إلى الطلبات الواردة بالبريد أو على غير الموقع المحدد بالإعلان أو غير المستوفاه أو بعد انقضاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات.
كتابة البيانات
- كتابة الاسم الرباعي باللغة العربية.
- تكون البيانات الأساسية باللغة العربية.
- يكون البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف شخصية ولها صفة الاستمرار حتى الانتهاء من إجراءات مسابقة التنمية المحلية وإعلان النتائج.
يعتد بالمراسلة بالبريد الإلكتروني ورقم التليفون الخاص به.
- في حالة عدم صحة البيانات يعتبر الطلب لاغي.
- كل المستندات المطلوبة للتقديم يجب أن تكون مسحوبة بصيغة pdf ولن يلتفت لأي مستندات يتم تصويرها عن طريق الهاتف المحمول.