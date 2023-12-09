للمغتربين في سوهاج.. أماكن وعناوين لجان التصويت بانتخابات الرئاسة 2024

أعلنت محافظة سوهاج، أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 للمغتربين في سوهاج، وجاء ذلك بعد انتهاء المحافظة من تجهيز لجان للوافدين إليها من موظفين أو عاملين أو طلاب، في شتى أنحاء مراكز المحافظة.

وتنشر «الوطن»، أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 للمغتربين في سوهاج، وذلك في ضوء ما تقدمه من خدمات متتالية ومتواصلة لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

للمغتربين في سوهاج أماكن وعناوين لجان التصويت فى انتخابات الرئاسة 2024

وجاءت أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 للمغتربين في سوهاج على النحو الآتي:

- لجنة انتخابات المغتربين في معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي الأزهري بشارع أسيوط سوهاج بحي شرق سوهاج دائرة قسم ثان سوهاج.

- لجنة انتخابات المغتربين في محطة قطارات سكة حديد سوهاج، تتبع دائرة قسم أول سوهاج.

- لجنة انتخابات المغتربين معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي الأزهري بشارع أسيوط سوهاج بحي شرق سوهاج للمغتربين، تتبع قسم ثان سوهاج.

- لجنة انتخابات المغتربين بالمدرسة الثانوية الفندقية بقسم الكوثر.

- لجنة انتخابات المغتربين بالوحدة الصحية بقرية الأحايوة شرق أخميم، بمركز أخميم.

- لجنة انتخابات المغتربين بالجمعية الزراعية بقرية محمود البنا في المنطقة الصناعية بمركز جرجا.

- لجنة انتخابات المغتربين مدخل مصنع أسمنت المصريين بالطريق الصحراوي الغربي بمركز جهينة.

- لجنة انتخابات وافدين بالمجمع الصناعي لمصنع الهدرجة بقرية أولاد عزاز، بمركز سوهاج.

- لجنة انتخابات وافدين بمقر جهاز مدينة سوهاج الجديدة بمركز سوهاج.

- لجنة انتخابات بمجمع صوامع غرب بالمنطقة الصناعية بمركز طهطا.

عدد لجان التصويت فى انتخابات الرئاسة 2024 في سوهاج

يذكر أنه أعلنت محافظة سوهاج، عن تجهيز 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و253 ألفا و847 مواطنا، من أبناء مراكز وقرى المحافظة، ممن لهم حق الانتخاب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.