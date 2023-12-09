لجان «الغردقة» تكتسي بأعلام مصر قبل الانتخابات الرئاسية (صور)

أعلنت أجهزة مدينة الغردقة، رفع درجة الاستعداد القصوى، وانتهاء التجهيزات النهائية، وإعداد المقار الانتخابية؛ لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدا الأحد، وتقديم الدعم اللوجستي لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

اللجان الانتخابية في الغردقة

أشار اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، في بيان، إلى جاهزية اللجان الانتخابية في مدينة الغردقة وعددها 36 لجنة، بالإضافة إلى 3 لجان للمغتربين لاستقبال الناخبين، لافتا إلى أنّ اللجان اكتست بأعلام مصر في انتظار استقبال المواطنين.

وأكّد جاهزية اللجان لاستقبال الانتخابات الرئاسية، بداية من توافر مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وكراسي متحركة، وأماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنظافة العامة، مشددا على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة بالمقرات الانتخابية والعمل على توفير وسائل الراحة للقائمين بالعملية الانتخابية والمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وجّه رئيس مدينة الغردقة، غرف عمليات؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار أيام الانتخابات، مشددا على المواطنين بأن يكونوا إيجابيين بالمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي، الذي تشهده مصر على مدار 3 أيام.