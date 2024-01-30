تكلفة ترخيص محل تجاري.. ابدأ مشروعك بشكل قانوني

يلجأ عدد من الأشخاص إلى العمل بالتجارة، والتفكير في فتح محل تجاري للترويج لبضاعته وتسويقها، ويجهل البعض أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في إذا أراد أن يقدم على هذه الخطوة، وتأتي في مقدمتها الحصول على ترخيص، لذا نقدم لكم عبر بوابة «الوطن» كل ما تريد معرفته عن شروط وتكلفة ترخيص محل تجاري، والإجراءات والأوراق اللازمة.

وتأتي تكلفة ترخيص محل تجاري، في مقدمة الاهتمامات لمن يرغب في بدء مشروعه، إذ تختلف هذه التكلفة وفقًا لعدة عوامل، أهمها سعة المحل، ويجب ملاحظة أنّ القيام بترخيص المحل التجاري من الأمور المهمة التي يجب على أي شخص يرغب في فتح محل تجاري أن يتعرف عليها حتى يتمكن من التخطيط لميزانيته بشكل جيد.

وفي هذا الموضوع، سنتعرف على تكلفة ترخيص محل تجاري في مصر لعام 2023، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، والأوراق المطلوبة لذلك، وبعض النصائح التي تفيد في الحصول عليه بسهولة، والشروط التي يجب توافرها في المحل التجاري للترخيص، والفرق بين الترخيص المؤقت والترخيص الدائم، وغير ذلك من الأسئلة الشائعة حول هذا الموضوع، وفقا لقانون ترخيص المحال التجارية.

تكلفة ترخيص محل بقالة

تختلف الرسوم الخاصة بترخيص محل تجاري حسب سعة المحل، وهي كالتالي:

- محلات بمساحة أقل من 15 متر مربع: 1000 جنيه

- محلات بمساحة من 16 إلى 30 متر مربع: 1500 جنيه

- محلات بمساحة من 31 إلى 50 متر مربع: 2000 جنيه

- محلات بمساحة أكثر من 50 متر مربع: 2500 جنيه.

إجراءات ترخيص محل تجاري

تبدأ إجراءات ترخيص محل تجاري، بتقديم طلب ترخيص محل تجاري إلى المركز التكنولوجي المختص، ثم تقديم الأوراق المطلوبة، وهي كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

- صورة عقد ملكية المحل أو عقد إيجاره.

- صورة رخصة قيادة تجارية.

- شهادة صحية للمالك.

- شهادة صلاحية المحل للاستخدام التجاري.

- شهادة تأمين على المحل.

ثم بعد ذلك يتم دفع الرسوم المقررة، وإجراء المعاينة الميدانية للمحل، ثم إصدار الترخيص.

أوراق إضافية قد يطلبها المركز التكنولوجي المختص

بالإضافة إلى سبق ذكره من أوراق لترخيص محل تجاري، هناك بعض الأوراق التي قد يتطلبها المركز التكنولوجي المتختص، وهي كالتالي:

- شهادة من الدفاع المدني تفيد بسلامة المحل من الحريق.

- شهادة من البيئة تفيد بسلامة المحل من التلوث.

ما الفرق بين الترخيص المؤقت والترخيص الدائم؟

قد يجهل البعض أن هناك نوعين من الترخيص، هما الترخيص المؤقت والترخيص الدائم، وأن هناك فرق بين كلٍ من منهما، ويمكن تلخيص ذلك الفرق في التالي:

- الترخيص المؤقت هو الترخيص الذي يمنح للمحل التجاري لمدة سنة واحدة، ويمكن تجديده سنويًا.

- الترخيص الدائم هو الترخيص الذي يمنح للمحل التجاري لمدة خمس سنوات، ويمكن تجديده كل خمس سنوات.

اشتراطات ترخيص المحلات

لا يمكن أن يتم إجراء ترخيص لمحل تجاري، دون أن يكون متوفرًا فيه بعض الشروط اللازمة للترخيص، وهي:

- يجب أن يكون المحل التجاري مزودًا بجميع المرافق اللازمة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

- يجب أن يكون المحل التجاري متوافقًا مع الاشتراطات الخاصة بفتح المحلات التجارية، مثل اشتراطات النظافة والسلامة.

نصائح تساعد في الحصول على الترخيص بسهولة

إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في الحصول على الترخيص بسهولة:

- التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص.

- تقديم جميع الأوراق المطلوبة في الوقت المحدد.

- التعاون مع الجهات المختصة خلال إجراءات الترخيص.