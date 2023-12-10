فتح لجان الانتخابات الرئاسية لاستقبال 700 ألف ناخب بالشرقية

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة «إكسترا نيوز» بالشرقية، إن التصويت في الانتخابات بدأ الساعة التاسعة صباحا، موضحا أن أعداد الناخبين بالمحافظة 4 ملايين و700 ألف مواطن.

وأضاف مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن محافظة الشرقية قامت بجهود مكثفة لتجهيز المقار الانتخابية وتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، فجميع الأجهزة المعنية بحالة طوارئ.

وكانت اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية، فتحت أبوابها صباح اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستعقد على مدار ثلاثة أيام.

فض أختام الشمع الأحمر من على أبواب اللجان

وقام رؤساء اللجان الفرعية بفض أختام الشمع الأحمر من على أبواب لجان الانتخابات بعد التأكد من تعقيمها وعدم العبث به وسلامة النوافذ، والتأكد من الصناديق المغلقة بالأقفال البلاستيكية المسلسلة ومطابقتها لما هو مثبت في محضر الغلق.

أسماء المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية

والمرشحون لانتخابات الرئاسة هم الرئيس عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رمز النخلة، المرشح الرئاسي فريد زهران رمز الشمس، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برفع حالة الطوارئ القصوى بكافة المراكز والمديريات والمرافق الخدمية، وذلك في إطار حرصه على توفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في جو يسوده الهدوء والديمقراطية.

وأكد المحافظ، على تقديم كل أوجه الدعم اللوجيستي للجان الانتخابية، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان خروج العرس الانتخابي في أبهى صوره.