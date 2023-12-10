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انتخابات المصريين بالداخل

بدء تصويت المواطنين في أول أيام انتخابات الرئاسة بالسويس.. 61 لجنة فرعية

كتب:

حمدي عبد الله
09:52 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
لجان انتخابية

لجان انتخابية

فتحت اللجان الانتخابية في السويس أبوابها اليوم الأحد، أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث انتظمت عملية الاقتراع في 61 لجنة فرعية.

انتظام العمل في 61 لجنة

ودفعت مديرية الأمن بعدد من سيارات الشرطة والمرور، للحفاظ على أمن وسلامة الناخبين وتحسبا لأي طارئ، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار 3 أيام بداية من اليوم الأحد 10 ديسمبر حتى الثلاثاء المقبل، الموافق 12 ديسمبر 2023.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية  4 مرشحين للرئاسة وهم عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران وعبد السند يمامة وحازم عمر.

تجهيز لجان الانتخابات الرئاسية

كانت محافظة السويس، انتهت من تجهيز لجان انتخابات الرئاسة 2024 في أنحاء المحافظة وعددها 49 مركزا انتخابيا، على مستوى أحياء السويس، بعدد 61 لجنة فرعية منها 6 لجان للمغتربين. 

وأكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وحث الجميع  بالنزول إلى الإدلاء بأصواتهم.

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بقلم حمدي عبد الله