بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء.. 99 ألف ناخب

انطلقت الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، بمدن محافظة جنوب سيناء، بتوافد ممثلي القطاعات الخدمية بالمحافظة وعواقل وشيوخ البدو، وبدأت اللجان في فتح أبوابها أمام المواطنين.

فتح اللجان الانتخابية في جنوب سيناء

وأعلنت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء، في بيان صحفي، فتح اللجان الانتخابية على مستوى مدن المحافظة في موعدها، وفتح صناديق الاقتراع بجميع اللجان بعد تسلم الهيئة القضائية للجان عقب التأكد من قانونيتها.

ومن جهته، قال اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنّ جميع اللجان تم فتحها لاستقبال الناخبين، مؤكدًا أنّ عملية الاقتراع بدأت بصورة طبيعية، مع التشديد على إلالتزام بخصوصية الناخب وحيادية التصويت، وتقديم كل سبل الراحة للناخبين وتنظيم المداخل حتى لا يحدث تكدس أمام اللجان، مشيدًا بدور الشباب المنظم ومندوبي اللجان في تقديم المساعدة للناخبين.

تكثيف أمني بمحيط الدوائر الإنتخابية

وشهدت اللجان، تكثيفا أمنيا في محيط الدوائر الانتخابية، إذ طوّقت المداخل المحيطة بالمقار الانتخابية، بمصدات حديدية مع توفير سيارة إسعاف مجهزة أمام المقرات تحسبًا لأي طارئ.

والجدير بالذكر أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت خريطة اللجان الانتخابية بالمحافظة، وبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 99 ألفًا و240 ناخبًا على مستوى 9 مدن، بواقع 20 مركزًا و15 لجنة وافدين و9 لجان عامة و13 أساسية.