الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية كتب: حسن سمير 02:45 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023 غزة - أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل، أن جيش الاحتلال يقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عاجل.. رغم مطاردات جيش الاحتلال.. السنوار يتمكن من الهروب بعيدا عن شمال غزة الصحة العالمية: الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في غزة ما زالت مستمرة تفاصيل إصابة 2000 جندي إسرائيلي بالإعاقة الدائمة بسبب الحرب على غزة عاجل.. مفاجأة مدوية في رحلة هروب يحيى السنوار من غزة.. تلاعب بالاحتلال غزة فلسطين بقلم حسن سمير