رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية

كتب:

حسن سمير
02:45 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل، أن جيش الاحتلال يقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية.

 

اقرأ المزيد:

عاجل.. رغم مطاردات جيش الاحتلال.. السنوار يتمكن من الهروب بعيدا عن شمال غزة

الصحة العالمية: الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في غزة ما زالت مستمرة

تفاصيل إصابة 2000 جندي إسرائيلي بالإعاقة الدائمة بسبب الحرب على غزة

عاجل.. مفاجأة مدوية في رحلة هروب يحيى السنوار من غزة.. تلاعب بالاحتلال
بقلم حسن سمير