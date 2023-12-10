توافد الناخبين على لجنة مدرسة نبراوي بالحي الرابع في القاهرة الجديدة

قال شمس الدين العربي، مراسل قناة «صدى البلد»، إن هناك حالة من الاصطفاف واحتشاد أعداد كبيرة من المواطنين، حرصوا على الحضور أمام اللجنة الانتخابية في مدرسة نبراوي بالحي الرابع، في القاهرة الجديدة، للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وهناك احتفالات كرنفالية وحالة من البهجة والفرحة، في كل مكان.

أضاف أن المصريين يختارون اليوم رئيسهم، ما جعل الانتخابات محط أنظار العالم، إذ تأتي في مرحلة مهمة، وهناك خطة أمنية وضعت من قبل مديرية أمن القاهرة، وتتجسد في الارتكاز الأمني بعدد كبير من مداخل ومخارج المحافظة، إضافة إلى تفعيل الخدمات الأمنية، لرفع كل الإشغالات من أمام المقرات الانتخابية.