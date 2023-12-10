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انتخابات المصريين بالداخل

المواطنون يصطفون أمام مدرسة تحيا مصر 1 في الأسمرات للإدلاء بأصواتهم

كتب:

إسراء عبد العزيز
09:05 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الأسمرات

الأسمرات

شهدت مدرسة تحيا مصر 1 في حي الأسمرات، إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أفعالًا خاطئة يقوم بها الناخب تؤدي إلى بطلان صوته في الانتخابات الرئاسية 2024، من بينها ذلك عدم استعمال الناخب القلم الرصاص في التصويت.

ومن بين الأخطاء التي تبطل صوت الناخب أيضًا وضع علامات أو إشارة تدل على شخصه، ومن يُعطي صوته لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.

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