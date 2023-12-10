بدء التصويت في انتخابات الرئاسة داخل 693 لجنة بالغربية

بدأت عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسية 2024 داخل مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، في موعدها التاسعة صباحًا، إذ وصل القضاة إلى لجان الانتخابات قبل موعد بدء عملية التصويت، وتم فتح أبواب اللجان في الموعد القانوني.

فتح اللجان الانتخابية بالغربية

وتشهد لجان الانتخابات الرئاسية 2024 بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، مع اللحظات الأولى من بدء عملية الاقتراع في يومها الأول، إقبالًا كبيرا من الناخبين، الذين حرصوا على الذهاب مبكرا والانتظار أمام اللجان حتى الموعد المحدد والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت غرفة عمليات محافظة الغربية، الخاصة بمتابعة الانتخابات الرئاسية، أن الانتخابات انطلقت في التاسعة صباحا وهناك سهولة ويسر أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

الكتلة التصويتية بالمحافظة

يذكر أن محافظة الغربية، يبلغ عدد سكانها 5.3 مليون نسمة، ويبلغ عدد الناخبين 3.5 مليون ناخب وناخبة، وتم تخصيص 14 لجنة عامة، و673 مقرا انتخابيا، و693 لجنة فرعية، بينهم 16 لجنة للمغتربين، وتم تجهيز كافة اللجان بكافة الوسائل التي تسهل على الناخبين عملية التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.