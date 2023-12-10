لجان القاهرة الجديدة تفتح أبوابها أمام الناخبين لاختيار رئيس مصر

افتتحت اللجان الانتخابية بالقاهرة الجديدة أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة الـ9 صباحا، لاستقبال الناخبين المتواجدين أمام المقار الانتخابية قبيل بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، إذ توافد العشرات من المواطنين أمام اللجان الانتخابية قبيل الافتتاح منتظرين الإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحهم ضمن سباق الانتخابات الرئاسية الحالية.

بدأ التصويت بمدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية لغات بالحي المتميز، حيث شهدت اللجان تواجد مكثف من جانب الناخبين سواء كبار السن أو السيدات.

واطلق التصويت وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهي الأحد، والإثنين، والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر، على أن تبدأ اللجان من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.