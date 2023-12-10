إقبال ملحوظ من كبار السن على الانتخابات الرئاسية في حدائق الأهرام

توافد أعداد كبيرة من كبار السن، بمنطقة «ح» في حدائق الأهرام، وذلك من أجل الأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وترشح لرئاسة مصر كل من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

فيما جاءت رموز المرشحين كالتالي:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.