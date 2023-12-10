محافظ الدقهلية ونائبه يدليان بأصواتهما في لجنة الوافدين بالمنصورة

أدلى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة، اليوم، بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 داخل لجنة الوافدين بمدرسة بن لقمان بالمنصورة، وسط إقبال كثيف من المواطنين منذ الدقائق الأولى لبدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول.

محافظ الدقهلية يدلي بصوته

ودعا المحافظ، في تصريحات خلال التصويت، أبناء محافظة الدقهلية وجموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها ولديهم انتماء لوطنهم.

انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر

وبدأت الانتخابيات للمصريين بالداخل صباح اليوم الأحد 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر، حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا، وممتدة حتى التاسعة مساء، لمدة 12 ساعة.

لجان المغتربين في محافظة الدقهلية

ولفتت محافظة الدقهلية في بيانها، إلى أنه جرى تخصيص لجان على مستوى المحافظة للوافدين والمغتربين ويبلغ عددهم 1119 مغترباً بينما يبلغ عدد اللجان المخصصة لهم 7 لجان وهي:

- بمدينة جمصة ونطاقها، ومقرها لجنة مدينة جمصة للتعليم الأساسي

- وحي غرب المنصورة، مقرها لجنة القرية الأولمبية بجامعة المنصورة

- لجنة مدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين

- وحي شرق المنصورة، مقرها لجنة المعهد الديني أمام مصر للطيران

- لجنة محطة القطارات بالمنصورة، ومركز ومدينة طلخا

- لجنة موقف سيارات طلخا الجديد

- مركز ومدينة ميت غمر، لجنة مدرسة تفهنا الإعدادية بقرية تفهنا الأشراف.