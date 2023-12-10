الشباب كلمة السر في شبرا.. إقبال كبير على التصويت في الانتخابات الرئاسية (صور)

شهدت معظم لجان شبرا مصر توافد عدد كبير من الشباب من الجنسين على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط تشديد أمني لمتابعة العملية الانتخابية والعمل على تيسير التصويت بشكل متوازن دون وجود أي معوقات أمام الناخبين.

وقال عدد من الشباب المشاركين في عملية التصويت، إنّهم أصروا على النزول والمشاركة من واقع حقهم الدستوري والحفاظ على البلاد واختيار من يمثلهم، مؤكدين أن الأهم خلال الأيام الثلاثة للانتخابات هو نزول كل المواطنين للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في الصناديق.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول علي ايقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين علي الوافد الذهاب اليها.

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بـ15 ألف قاضيا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرهم، كما تم استحداث طرق خاصة لذوي الاعاقة السمعية، وطريقة برايل الاعاقة البصرية.

يشار الي أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أنشأت غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024، علي غرار الغرفة التي أنشئت خارجيا، وستكون هذه الغرفة مفتوحة طوال فترة الانتخابات، وستتابع العملية الانتخابية ساعة بساعة.