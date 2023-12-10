مبادرة شبابية لمساعدة أهالي حي شبرا في التصويت بالانتخابات

بزي موحد، توافد عدد من الشباب والفتيات أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية في مدرسة حدائق شبرا الابتدائية للادلاء بصوتهم، إيمانا منهم بدور الشباب القوي في رسم مستقبل مصر والنهوض بها.

مساعدة المواطنين

«جينا نقوم بواجبنا الوطني ونساعد أهل منطقتنا».. وفقا لما رواه أحد الشباب للوطن، موضحا أنهم حرصوا على التواجد أمام مقر اللجان الانتخابية قبل بدء التصويت بساعة في مبادرة منهم لمساعدة أهالي حي شبرا على معرفة أماكن تصويتهم وكذلك تنظيم الصفوف حتى تظهر العملية الانتخابية بشكل مشرف أمام العالم.

تسهيل أي معوقات أمام الأهالي

وقالت إحدى الفتيات، إنهم قرروا قبل بدء الانتخابات بحوالي أسبوع أن يكون لهم دور وطني بجانب الإدلاء بصوتها ألا وهو مساعدة كبار السن في الوصول للجان الانتخابية، وتسهيل أي معوقات أمامهم، داعية الشباب في كافة المحافظات بالنزول والتعبير عن رأيهم بحرية من خلال الإدلاء بصوتها: «صوتنا أمانة وهو الوسيلة اللي هتختار بيها رئيسنا علشان مصر تكمل في طريق التنمية اللي بدأته».

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة لتسهيل عملية تصويت المصريين في الانتخابات، وعرض تنويهات في كافة وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لكيفية التصويت وكافة الإجراءات المرتبطة بهذه العملية.

كما حرصت الهيئة على تسهيل عملية التصويت على ذوي الهمم إيماناً من الدولة المصرية بحقهم الدستوري الأصلي في التصويت، ورحبت بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية الرقابية.