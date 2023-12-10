العاملون في «زراعة الشرقية» يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

توجه العاملون في مديريات الزراعة بمحافظة الشرقية، إلى اللجان الانتخابية المتفرقة على مستوى المراكز والمدن، للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، تحت إشراف وكيل الوزارة.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، لـ«الوطن»، إن كل العاملين بمديرية الزراعة وكذلك الإدارات الزراعية التابعة للمديرية توجهوا في الساعات الأولى للجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

الإدارات الزراعية تشارك في الانتخابات

وأشار إلى أن مديري الإدارات الفرعية الزراعية سمحت بتوجه العاملين والموظفين إلى اللجان الانتخابية، كل في مكانه المقرر الإدلاء بصوته فيه، لافتا إلى أن الكل وجب عليه المشاركة في هذا اليوم العظيم، تحملا للمسؤولية وتقديرا للمشاركة السياسية.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

أكد وكيل الوزارة أن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مواطن مصري وحق أصيل للدولة.