«عبدالنبي ومعوض» من ذوي الهمم بأسيوط: صوتنا في الانتخابات رغم ظروفنا الصحية

لم تمنع عبدالنبي رجب، قدماه المبتورتين من النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، في لجنته بمدينة أسيوط، ضاربا في ذلك أروع الأمثلة للوفاء للوطن، ومؤكدا أنه «نازل عشان مصر».

رجب: المشاركة واجب وطني على كل مواطن

وقال عبدالنبي رجب الذي تم نقله إلى اللجنة الانتخابية بكرسي متحرك، في حديثه لـ«الوطن»، إن مصر بلد الأمن والأمان والمشاركة واجب وطني على كل مصري، ورغم ظروفي الصحية الصعبة، لكني شاركت من أجل بلدي مصر والاستقرار الذي نمر به، موجها رسالة للجميع بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

معوض: مشاركتي في الانتخابات من أجل مستقبل البلد

كما أدلى علي محمد معوض، من ذوي الهمم بصوته الانتخابي بلجنته الانتخابية بمدينة أسيوط، وذلك من خلال كرسي متحرك، «جاي انتخب وأشارك في الانتخابات الرئاسية من أجل مستقبل البلد لأنه واجب نحو البلد ومستقبلنا جميعا، وذلك يعد حدثا كبيرا داخل وطنا مصر، يبين الديمقراطية التي نعيشها، وظروفي لم تمنعني من المشاركة».